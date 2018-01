Racisme et Négrophobie en France : 🎵🎶et ça continue encore et encore c’est que le début d’accord d’accord🎵🎵🎶

#Racisme et #NĂ©grophobie en #France : đŸŽ”đŸŽ¶et ça continue encore et encore c’est que le dĂ©but d’accord d’accordđŸŽ”đŸŽ”đŸŽ¶. 2018 sera l’annĂ©e du racisme lĂ©gal. Il n’y a pas l’ombre d’un doute. Les noirs sont dans le collimateur. Et la stigmatisation est quasi quotidienne. AprĂšs le sweat-shirt H&M, c’est une maison d’Ă©dition qui remet le couvert. En fĂ©vrier prochain, les Editions de Varly vont rĂ©Ă©diter LES AVENTURES DE #BAMBOULA.



Et pendant ce temps lĂ , #Colbert le pĂšre du Code Noir Ă une statue devant l’AssemblĂ©e Nationale du pays des droits de l’homme. Sans commentaire mais comment taire ?