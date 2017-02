Radio Lévé Doubout Matinik : 15 000 € dans ta gueule, tu la fermes, tu te couches, je te mate, je te nique

Nous sommes en #Martinique. A l’orée des législatives de 2017, ce qu’on appelle communément L’ARGENT DU CONTRIBUABLE prend tout son sens. il sert à ACHETER. Et on peut tout acheter ou presque. Le média Radio Lévé Doubout Matinik (RLDM) n’échappe pas à cette règle. Le député de la circonscription du sud de l’île, le Romanticus qui ne vanus cocus, après avoir acheté deux maires avec notamment des vices-présidence à l’Espace Sud et un éclairage de stade, a, grâce à sa RESERVE PARLEMENTAIRE, (L’ARGENT DU CONTRIBUABLE…L’ARGENT PUBLIC) donné 15 000 € à Radio Lévé Doubout Matinik, une radio privée. Collusion ? Bonne question.

Du coup, au coeur de la démocratie participative, cette radio doit lui faire allégeance, se soumettre et mieux se faire mettre par ce nouveau maître.

Mais l’homme de l’ascenseur, alias ti Koko, a fait mieux, en mode pandan chat pa la, rat ka bay bal, il fait une OPA sur le conseil d’administration de cette radio qui doit être pour lui un utile outil électoral. Ses gens, les Louise Telle, Christine Lérandy son couteau suisse, sont dans la place et comme on sait, quand on veut faire un coup d’état, il faut d’abord contrôler les médias.

Ca, l’un des animateurs de la radio, Ti Son, l’a compris. Fin janvier 2017, conscient que le romanticus est au coeur d’un complot contre Alfred Marie-Jeanne, il lance le débat dans une émission. Oh my God, oh ma Diana, oh Djee Zeus. C’est un scandale, on n’attaque pas un homme qui donne 15000 € à un média. kisa ka alé la a ? La sodomie ça a un prix quand même. Les niloristes montent au créneau, ils tentent même d’interrompre l’antenne. Comme au bon vieux temps du macoutisme. Le CA se réunit. Ti Son est mis à pied. Pour l’heure Alfred Marie-Jeanne ne dit rien. Pourtant…il sait que le romanticus est un démon et que Satan l’habite. Il sait que si le petit yéyé de Sainte-Luce prend le pouvoir…la Martinique va souffert. Je vous dis la Martinique va souffert.