Et si Raphaël Confiant et Patrick Chamoiseau donnaient des cours de créole à Emmanuel Macron ? Et si ils s’y mettaient ?

En visite à l’île de La #Réunion, Emmanuel #Macron, candidat à la Présidentielle de 2017, ne peut ignorer la situation en #Guyane. Aussi il réagit sur son compte Twitter entre deux bouchées de rougail saucisse : » J’entends la colère des Guyanais. J’appelle au calme. Rattrapons le retard et apportons les réponses nécessaires ! Ansam nou ke rive »

Il termine son tweet avec une phrase en créole qui démontre une non maîtrise de la langue maternelle de Serge #Letchimy. Avec beaucoup d’erreurs dans le texte. Il aurait mieux fait d’écrire « Ansanm nou ké rivé ».

En sus ce créole n’a rien de guyanais. Aussi, ce serait bien que Raphaël #Confiant et Patrick #Chamoiseau se rapprochent du leader de En Marche pour qu’il fasse mieux qu’un facile …Sa ka maché.