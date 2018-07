Des records de chaleur dans le monde entier… 😳

En ce mois de juillet, plusieurs rĂ©gions du monde observent des Ă©pisodes de chaleur extrĂȘme, et en particulier sur l’hĂ©misphĂšre Nord, oĂč c’est actuellement le coeur de la saison chaude.

Ces vagues de chaleur sont comme souvent liĂ©es Ă des « dĂŽmes d’air chaud » peu mobiles, pouvant parfois stagner sur une mĂȘme zone pendant quelques semaines, voire des mois. Le plus exceptionnel d’entre eux est probablement celui qui touche la Scandinavie.

Cela ne veut bien sĂ»r pas dire qu’il fait chaud partout, car d’autres rĂ©gions du monde connaissent en revanche des tempĂ©ratures infĂ©rieures aux moyennes climatologiques, mais à l’Ă©chelle globale les anomalies chaudes sont prĂ©dominantes et plus intenses que les anomalies froides.

L’Europe du Nord en surchauffe

Un puissant dĂŽme d’air chaud associĂ© Ă des hautes pressions isolĂ©es Ă des latitudes plus septentrionales que d’ordinaire (phĂ©nomĂšne appelĂ© « situation de blocage » ou « blocage anticyclonique ») persiste de façon remarquable depuis plusieurs semaines. Il s’est en particulier renforcĂ© depuis la mi-juillet sur la Fennoscandie (on parle dans ce cas prĂ©cis de « blocage scandinave »). Du 16 au 19 juillet, la chaleur a atteint des records dans les fjords norvĂ©giens, le nord de la SuĂšde et de la Finlande.

En NorvĂšge, la tempĂ©rature est montĂ©e jusqu’Ă 33.7°C Ă la fois le 16 juillet Ă Frosta et le 18 juillet Ă Drag (record de juillet pour le comtĂ© de Nordland). Plusieurs stations ont observĂ© un nouveau record absolu tous mois confondus (32.4°C Ă l’aĂ©roport de Trondheim-Vaernes, 30.4°C Ă Bodo, en NorvĂšge, 32.6°C Ă Mo I Rana et Ă Namsskogan le 18/07). Plusieurs records de chaleur jusqu’Ă l’extrĂ©mitĂ© nord de la Scandinavie le 19 juillet (en Laponie norvĂ©gienne, comtĂ© du Finnmark) parfois Ă plus de 70°N de latitude comme par exemple les 33°C Ă Lakselv ou 32.7°C Ă BerlevĂ„g, soit plus de 15 degrĂ©s au-dessus des moyennes climatologiques !

Dans la nuit du 18 au 19 juillet, sous l’influence de vents de sud soufflant jusqu’au nord de la Scandinavie, la tempĂ©rature n’est pas descendue sous 25.2°C au phare de Makkaur (Ă une latitude de 70.7°N sur la cĂŽte nord du Finnmark, au bord de la mer de Barents ! Il s’agit de la nuit la plus chaude jamais observĂ©e dans le nord de la Scandinavie et le record pour l’Arctique.

En SuĂšde, on a relevĂ© jusqu’Ă 34.4°C Ă Uppsala le 16 juillet, tempĂ©rature la plus haute dans cette ville depuis 1975. Un record absolu a Ă©tĂ© battu prĂšs du cercle polaire Ă Kvikkjokk avec 32.5°C le 17/07.

En Finlande, le mercure est montĂ© jusqu’Ă 33.7°C Ă Vaasa le 18 juillet. En prĂšs de 60 ans de mesures, seule la vague de chaleur de fin juillet 2010 avait atteint des niveaux de tempĂ©rature plus Ă©levĂ©s en Finlande (jusqu’Ă 37.2°C dans le sud-est du pays le 29 juillet 2010). Les 33.4°C mesurĂ©s ce 18/07 Ă Utsjoki Kevo (Ă plus de 69°N de latitude!) sont un nouveau record absolu de chaleur pour la Laponie finlandaise. Records aussi Ă Rovaniemi (32.2°C) ou encore Ă Sodankyla (32.1°C).

En Laponie russe, Mourmansk a dĂ©passĂ© la barre des 30°C pendant 4 jours consĂ©cutifs du 17 au 20 juillet (jusqu’Ă 32.2°C le 18/07) et ce seuil est de nouveau atteint ce 25 juillet.

Cette chaleur est aussi associĂ©e Ă une sĂ©cheresse persistante, qui a favorisĂ© le dĂ©veloppement d’incendies en SuĂšde. Une autre consĂ©quence de ces excĂ©dents thermiques est une remontĂ©e assez spectaculaire des tempĂ©ratures de baignade en mer Baltique : elles atteignent depuis une semaine entre 20 et 24°C, voire localement plus de 25°C au voisinage du golfe de Finlande, des niveaux dignes de nos plages mĂ©diterranĂ©ennes !

La chaleur et la sĂ©cheresse ont Ă©tĂ© particuliĂšrement persistantes entre les Ăźles britanniques et la Fennoscandie, parfois depuis le mois de mai. Sur le trimestre mai-juin-juillet, l’excĂ©dent thermique atteint autour de 4°C Ă Oslo (une telle anomalie sur une pĂ©riode de 3 mois est exceptionnelle, du mĂȘme ordre que celle observĂ©e en France lors de l’Ă©tĂ© 2003).

51,3° au Sahara algérien

TempĂ©ratures exceptionnelles le 5 juillet avec 51.3°C Ă Ouargla, record absolu pour l’AlgĂ©rie (prĂ©cĂ©dent record algĂ©rien : 50.6°C Ă In Salah le 12 juillet 2002) mais aussi pour l’ensemble du continent africain (en tout cas depuis qu’on dispose de relevĂ©s fiables).

Cette chaleur, principalement algérienne, a ponctuellement débordé sur la Tunisie : des niveaux records ont été observés à Tozeur (49.2°C le 5/07) puis à Kairouan (48.3°C le 14/07). Plus récemment, Touggourt (Algérie) a aussi battu son record absolu (49.6°C le 21/07).

De nouvelles pointes Ă plus de 50°C sont encore attendues d’ici la fin du mois dans le Sahara algĂ©rien.

Record national japonais battu avec 41,1° à Kumagaya

Une intense canicule s’est mise en place sur le Japon Ă partir du 14 juillet et perdure encore Ă ce jour (au 25 juillet). La chaleur exceptionnelle s’est aussi propagĂ©e vers la CorĂ©e du Sud et du Nord aprĂšs le 20 juillet.

Le 23 juillet, la température a atteint un exceptionnel 41,1°C à Kumagaya (50 km au nord-ouest de Tokyo), un nouveau record absolu national de chaleur pour le Japon dépassant les 41.0°C du 12 août 2013 mesurés à Shimanto.

Ce jour-là , Tokyo a aussi atteint 39°C, soit la troisiÚme température la plus élevée jamais mesurée dans la capitale nippone en 144 années de mesures (pas loin du record absolu de 39.5°C datant de juillet 2004).

Du 14 au 25 juillet, Kyoto a dĂ©passĂ© Ă 8 reprises son ancien record mensuel de chaleur (qui Ă©tait de 38.3°C) et Ă mĂȘme Ă©galĂ© son record absolu tous mois confondus avec 39.8°C le 19/07, le tout avec des tempĂ©ratures minimales nocturnes comprises entre 25 et 29°C !

En Corée du Sud, Séoul a atteint 38°C le 22 juillet (à 0.4° de son record absolu). La nuit suivante a été exceptionnellement chaude avec une minimale de 29.2°C au plus « frais » de la nuit.

En CorĂ©e du Nord, la tempĂ©rature a atteint 39.7°C Ă Wonsan le 22 juillet, un record absoluen plus d’un siĂšcle de mesures.

52,9° dans la « Vallée de la Mort » en Californie

Une premiĂšre vague de chaleur a frappĂ© le sud de la Californie en dĂ©but du mois : plusieurs records absolus ou mensuels ont Ă©tĂ© battus entre les agglomĂ©rations de Los Angeles et San Diego. En particulier 48,9°C Ă Chino (banlieue est de Los Angeles) le 6 juillet, un record pour l’agglomĂ©ration du Grand Los Angeles.

Un nouvel Ă©pisode de chaleur intense a dĂ©butĂ© le 23 juillet, d’ampleur gĂ©ographique plus importante (chaleur remarquable s’Ă©tendant du nord du Mexique jusqu’Ă l’ouest du Canada en passant par l’ouest des USA) : le maximum provisoire de cet Ă©pisode a, comme souvent, Ă©tĂ© observĂ© dans la cĂ©lĂšbre « vallĂ©e de la Mort » avec 52,9°C Ă Furnace Creek ce 24 juillet, record Ă©galĂ© pour une fin juillet et Ă 1.1°C du record mondial fiable de chaleur (54°C Ă Furnace Creek le 30 juin 2013 Ă Ă©galitĂ© avec 54°C Ă Mitribah, KoweĂŻt, le 21 juillet 2016). Ce 24 juillet, la tempĂ©rature a aussi atteint 49.4°C Ă Palm Springs et 50°C Ă Thermal (sud-est de la Californie).

D’autres records pourraient tomber sur ces rĂ©gions dans les prochains jours.

36,6° à Montréal

Une canicule a touchĂ© le sud du QuĂ©bec en dĂ©but de mois. On a relevĂ© jusqu’Ă Â 36.6°C Ă MontrĂ©al Mc Tavish le 2 juillet, record absolu pour l’agglomĂ©ration de MontrĂ©al. La barre des 30°C a ensuite Ă©tĂ© dĂ©passĂ©e Ă plusieurs reprises au cours du mois.

L’Asie centrale et le Caucase Ă©touffent aussi

Les trois capitales des pays du Caucase ont chacune successivement battu leur record absolu de chaleur :

Azerbaïdjan : 42.7°C à Bakou le 1er juillet

Géorgie : 40.5°C à Tbilissi le 4 juillet

Arménie : 42.4°C à Erevan le 12 juillet

Au TurkmĂ©nistan, la chaleur a Ă©tĂ© persistante tout au long du mois. Le mercure est montĂ© jusqu’Ă 48,6°C Ă Ekezhe le 20 juillet, un record pour cette localitĂ©. La capitale Achgabat a dĂ©passĂ© les 45°C Ă trois reprises, avec des minimales nocturnes restant certaines nuits au-dessus de 30°C, parfois 33°C.

Et mĂȘme en Afghanistan, Kaboul a battu son record absolu de chaleur, avec 40.5°C le 22 juillet (Ă 1790m d’altitude).

42,6° la nuit à Oman

En Iran, un tempĂ©rature de 53.0°C a Ă©tĂ© mesurĂ©e Ă la station agromĂ©tĂ©orologique d’Ahwaz* le 2 juillet, Ă©galant le record national mensuel de juillet.

Emirats arabes unis (E.A.U.) : 51.4°C à Saih al Salem le 11 juillet, record absolu pour la région de Dubaï et une des températures les plus élevées jamais mesurées sur les E.A.U.

A noter aussi fin juin, une nuit Ă©touffante sur les cĂŽtes du Sultanat d’Oman : Ă Qurayyat, la tempĂ©rature n’est pas descendue en dessous de 42.6°C pendant 24h entre le 25 juin 18h et le 26 juin 18h UTC, un record mondial de tempĂ©rature minimale Ă©levĂ©e sur une pĂ©riode de 24h*.

