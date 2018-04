Réforme institutionnelle en France : la Martinique et la Guadeloupe sérieusement impactées

La réforme institutionnelle souhaitée par le gouvernement français est en marche. Le 9 mai 2018,

trois textes seront présentés au Conseil d’Etat puis en conseil des ministres : un projet de loi constitutionnel, un projet de loi organique et un ordinaire.

La réduction de 30 % du nombre de députés et sénateurs devrait provoquer un véritable tsunami politique dès les prochaines législatives de 2022 notamment dans les outre-mer.

Selon nos sources, les simulations pour la #Martinique donneraient 2 députés au lieu de 4 actuellement et 1 sénateur au lieu de 2. La #Guadeloupe, elle, serait à 2 députés et 2 sénateurs . A suivre