Remaniement en France: et si Catherine Conconne devenait Ministre ? Et si Macron s’y mettait ?

Jamais un-e originaire de la Martinique n’a été Ministre dans un gouvernement français. La Guadeloupe a eu cet honneur, la Guyane aussi, tout comme l’île de La Réunion. Mais jamais oh grand jamais, la terre qui a vu naître Césaire, Glissant, Fanon et Serge Letchimy n’a vu un de ses enfants oeuvrer pour la grandeur de notre mère patrie, de notre nation chérie…la France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité et supprimé le mot #RACE de la constitution, mais où #Colbert le père du #Codenoir a encore 1 statue devant l’ #AssembléeNationale à Paris et ça ne dérange personne.



Aujourd’hui, le monde change le président de la République française aime les noirs. Il les invite à l’Elysée pour danser et faire la fête, en mode by low law, il côtoie le « peup » à Saint-Martin les yeux dans les yeux, buste contre buste. Ce remaniement ministériel tombe à pic. Notre heure est arrivée. L’heure de nous-mêmes a sonné.

Et si la sénatrice Catherine Conconne notre reflet sociétal à nous devenait cette figure de proue qu’il nous manque à nous et à notre imagerie?

Notre Cathou ministre. Pas des finances. Wo papa. Bondié sennyè. Surtout pas. Mais autre chose. Man pa sav. On trouvera bien. Pa ni ayen.

Il y a bien des gens payés à ne rien faire à la mairie de Fort-de-France. Donc…voilà quoi.

Ouiii. Le cas Cathou pourrait nous remettre en selle. Et surtout booster son plan de carrère. Selon nos sources, la miss s’ennuierait au Sénat. Aurait-elle choisi le mauvais cheval. Une seule chose est sûre, un poste de ministre ou au pire de secrétaire d’État pourrait lui ouvrir plus d’une porte et gonfler son personnage à l’orée des futures échéances électorales.

Mais pour cela, en bon retour d’ascenseur, il faudrait sans nul doute qu’elle prenne sa carte à En Marche. Et ainsi, envisager sérieusement les municipales à Fort-de-France en 2020.

Un beau challenge qui pourrait séduire durablement Manu mais énerver sensiblement Sergio et les autres. A suivre.