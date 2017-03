Rencontres Cinémas Martinique : la bande annonce

GUICHET D’ACCUEIL ET ATELIERS ITINERANTS :



Le dispositif d’accompagnement des acteurs économiques du territoire de l’Espace Sud a pour objectif de porter une ingénierie d’appui et de conseil professionnalisés aux entrepreneurs dans leurs projets de création, de développement et, de reprise d’activité.

Ce dispositif repose sur deux volets :

 Une ingénierie économique dispensée via un guichet d’accueil avec une permanence hebdomadaire assurée par la Direction du Développement Economique.

Sont reçus les lundi et jeudi de 8h à 12h sur rendez-vous, les porteurs de projet et entreprises du territoire ayant un besoin d’accompagnement dans leur démarche de création, de développement et de reprise d’activité.

 La mise en place d’ateliers thématiques itinérants sur les 12 communes de L’Espace Sud.

Les ateliers thématiques consistent à porter une information ciblée à partir de problématiques identifiées et nécessitant un besoin d’accompagnement (création d’entreprise, la bonne gestion comptable, les aides territoriales, aides à l’embauche).

Ils ont pour objectif de :

 Porter une information ciblée à partir de problématiques liées à la vie du chef d’entreprise,

 Réseauter,

 Identifier les partenaires institutionnels ressources selon les problématiques,

 Créer un espace de rencontre et d’échange entre entrepreneurs du Sud.

Les ateliers se font en collaboration avec les municipalités et en recourant à l’expertise du réseau partenarial (la CTM, le Pôle Emploi, l’Ordre des experts comptables, Adie Martinique, RSI,…)

CONTACT :

Direction du Développement Economique de l’Espace Sud

Te : 0596 62 53 53

Mail : [email protected]



