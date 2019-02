Retour de la tradition. Cric ! Crac !! Est-ce que la matador ?

Longtemps moqué, on note le fort retour du madras. Symbole.

Si on lui enlève son vernis doudouiste, déposé à double couche par des voyageurs perdus, le madras signe la complexité de notre culture. Ce sont les « indiens » qui l’ont amené. Aujourd’hui il symbolise une partie de nous-mêmes. Avant il y a eu la difficile période de l’esclavage, avec sa cruauté sans nom. Elle nous a rendu plus forts. Et avant tout le monde il y a eu les Amérindiens. Encore présents dans notre langue, notre sang et dans notre monde.

Malgré toutes ces épreuves dans un si « petit pays », nous sommes toujours un peuple joyeux, capable d’inclure toutes les cultures.

Mais aujourd’hui notre transmission s’est cassée. Deux générations sont parties. Il y a un trou géant dans notre tête. Si on voulait vider l’île on n’aurait pas fait autrement. Une grande partie de nous est devenue les nouveaux Canadiens, les jeunes Négropolitains, les exilés Singapouriens, les ingénieurs Qatari…

Ceux qui restent ont l’impérieuse tâche de ne pas perdre le fil de notre culture. Et pour qu’elle vive, notre culture, elle doit se montrer.

On retrouve cet état d’esprit dans des manifestations comme la Silver Parade qui fait le buzz avec son « Tradisyon nou pa an dégizman »…

Effectivement on ne se déguise pas quand on s’habille.

La parade en question aura lieu la semaine prochaine… On imagine qu’en Martinique les couturières sont un peu débordées 😉 et les mamans et grand-mères sollicitées… Car la matador ne dort pas …elle coud !

Cette première sera sans doute un moment rare où la Martinique « high tech » croisera les motifs croisés des têtes calendées portées par des jeunes filles. Elles ne seront pas « déguisées en Martiniquaise », elles seront elle-mêmes.

C’est ça ne pas oublier, transmettre…

Résister.

