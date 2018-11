Des rues de Paris à Ellen… Salif réalise son rêve

Révélé par la vidéo virale qui a fait le tour de la galaxie la semaine dernière, Salif, le jeune danseur des rues de Paris est déjà chez Ellen Degeneres, l’un des plus gros talk show de la planète.

Ce qui lui a valu d’être retweeté par le compte Twitter officiel de Michael Jackson. Car les mooves de Salif semblent aussi aériens que ceux de feu Michael.

Check out this French dancer who has been a Michael Jackson fan since the age of 3. He was a recent guest on the Ellen DeGeneres show but has been dancing on the streets of Paris! Pretty cool. https://t.co/tjOdjwictx

— Michael Jackson (@michaeljackson) 10 novembre 2018