Saint-Martin : un avion arrive trop bas et … (vidéo)

Un avion de la compagnie Westjet a failli rater son atterrissage sur la piste de Saint Martin Juliana et a été filmé pendant cette approche dangereuse.

En haut l’avion de WestJet (photo de Christine Garner) qui a surpris la photographe par son altitude très basse. En bas un avion à la hauteur « normale » d’approche… on voit la différence.



L’avion tentait d’atterrir à Juliana dans des conditions météo très difficiles, un autre avion de la Compagnie INSEL avait préféré se dérouter vers Pointe-à-Pitre quelques heures plus tôt.

Le 737 de Westjet a donc tenté d’atterrir, remis les gaz, et a attendu 45 minutes avant de revenir pour une seconde approche, réussie.

Ouf.

La compagnie Westjet a refusé de répondre aux questions des journalistes sur cet incident, prétendant que la photo a été « photoshopée ». La photographe Garner étant une vraie pro, connue et reconnue, l’argument n’a pas tenu longtemps.

Et une vidéo comparative montre bien l’altitude dramatiquement basse de cet avion lors de la première approche, sur un autre angle.

Suivre l’affaire sur le site Crash Aérien.