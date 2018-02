Au Salon de l’Agriculture…Annick Girardin serre les fesses…en vain

Emmmanuel #Macron malgré ses 12h30 de présence au Salon de l’Agriculture n’a pas eu le temps de passer voir les stands des bamboulas ultramarins.

Il a laissé cette tâche ingrate à Annick Girardin et au ministre de secteur Stéphane Travert. La consigne était ne jamais prononcer les mots #pesticide, #Chlordecone, #glyphosate et asulox.

La ministre des Outre-mer a longtemps respecté ce mot d’ordre quasi stalinien. Mais sa langue et surtout celle de la France a fourché dans un tweet.

L’avenir de l’agriculture en #outremer c’est : valoriser l’#OrigineFrance, aller vers l’excellence et vers une juste rémunération des agriculteurs, cultiver des produits saints et respectueux de l’environnement #SIA2018

…des produits saints à défaut d’être sains…hum hum…c’est le pape François qui va être content. Vite un verre de Rome Clément. Amen.