Séismes en Martinique : quand les répliques rappliquent

Deux séismes mineurs, répliques du séisme de magnitude 6 du vendredi 28 septembre 2018 à 8:32, viennent d’être enregistrés par les stations de l’OVSM en #Martinique et sont susceptibles d’avoir été ressentis.

1/ Le premier, de magnitude 3.6 sur l’Échelle de Richter, a été enregistré le vendredi 28 septembre 2018 à 20:41 (heure locale) et identifié d’origine Tectonique. L’épicentre a été localisé à 75 km à l’est−nord−est de Trinité, à 30 km de profondeur (soit une distance hypocentrale d’environ 81 km). Ce séisme a pu

générer, dans les zones concernées les plus proches, une accélération moyenne du sol de 0.5 mg (*), correspondant à une intensité macrosismique I (non ressentie). Suivant le type de sols, les intensités peuvent cependant avoir atteint localement l’intensité II (rarement ressentie).

2/ Le second, de magnitude 3.9 sur l’Échelle de Richter, a été enregistré le vendredi 28 septembre 2018 à 20:44 (heure locale) et identifié d’origine Tectonique. L’épicentre a été localisé à 72 km à l’est−nord−est de Trinité, à 28 km de profondeur (soit une distance hypocentrale d’environ 77 km). Ce séisme a pu

générer, dans les zones concernées les plus proches, une accélération moyenne du sol de 0.77 mg (*), correspondant à une intensité macrosismique I (non ressentie). Suivant le type de sols, les intensités peuvent cependant avoir atteint localement l’intensité II−III (faiblement ressentie).