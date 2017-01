Serge Letchimy doit-il arrêter sa carrière politique ?

Selon mon voisin de droite qui est pourtant de gauche, Serge #Letchimy manquerait de vision politique. Tout comme Marc Séfil-Osoff, il a encore fait montre d’une évidente myopie stratégique. Le fils spirituel de Césaire(il serait temps de réclamer un test adn) s’est lourdement trompé en apportant son soutien à Manuel Valls. Même Fred Lordinot avec sa paire de lunettes rouges a eu un oeil plus macro économique en pariant sur Macron. Sergio serait donc un chevelu has been dont la gouvernance manquerait d’ingénierie? Manquerait de gingembre pour faire vibrer la fibre de son chibre devenu flasque?

Sa défaite du 13 décembre 2015 a laissé des traces qui démontrent que la retraite lui ouvre les bras. Après avoir raté le pas de danse ministrable avec Valls, comme Séfil avec Juppé, il va devoir gérer en local, tel un presbyte en orbite, un torride et visqueux lafouka avec Carole mais ce ne sera pas celle de Nemours Jean-Baptiste. Et là il faudra se dépenser car ce ne sera pas réglé avec 6 francs 6 sous.