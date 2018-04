Serge Letchimy, Jean-Philippe Nilor, Marcel Clodion envisagent de monter une association loi 1901 en Martinique

Enfin une bonne nouvelle au coeur de la démocratie participative. Serge #Letchimy, Jean-Philippe #Nilor et Marcel #Clodion envisagent de monter une association loi 1901 en #Martinique. Car en effet il faut réagir. #Bondamanjak fout le bordel. Il faut que ça cesse. Ça sera donc, donc l’AHFPPPCBM (L’association des Hommes et des Femmes Politiques qui Portent Plainte Contre Bondamanjak en Martinique). Plusieurs personnes auraient clairement exprimé un désir quasi orgasmique d’adhérer à cette gouvernance qui ne manque pas d’ingénierie. Sonia Landau, Cat Steven, Lydia Pamphile-Moustin, Jean-Claude Nazaire, Marcellin Nadeau, Narada Michael Walden, Franck Vasko, Louise Telle, Gabrielle Soundorom, Sandrine Saint-Aimé, Marina Siger, Claude Lise, Frédérique Fanon, Pipo Adenet Louvet, Claude François, Dave, Otis Redding, Al B Sure, François Scarron, Franck Vaskolovic,Franck-Marc Pulzor et Jean Zovar. Et la cerise sur le gâteau c’est que Catherine Conconne a promis d’acheter un…fax. Tout baigne.