Serge Letchimy refuse de prendre le TCSP En Marche

Selon nos sources internes au PPM, Serge #Letchimy ne prendrait plus ses gélules de Feuillus Corosolus. Il a fait le gros koko en donnant son stock à Karine Roy-Camille pour l’aider à écrire son livre.

Mais depuis le Boutou Day (13 décembre 2015) le député de #Martinique, enchaîne les erreurs politiques. Après avoir choisi Valls à la primaire, il se plante avec Benoît Hamon. En sus, la bande à Coppet lui démontre ses limites stratégiques.

Aussi, quand il reçoit une invitation pour le lancement EN MARCHE blanche du #TCSP, Serge a la raie Gianni. Il dit STOP. A L’ARRÊT. Il ne ne sera pas le jouet métis à son propre carnaval. Bagay la péké fiolé la fèt Gondo. Il ne sera pas un Romanticus qui ne vanus cocus dans les rue de « Foyal ».🎵🎵🎶 Woy vini wè kouli a…woy…🎶🎵🎵kouli a kouli a …🎵🎵🎶🎶

Il n’en peut plus, les images hilares des #Macron’s Guy, Fred #Lordinot, Dany #Chomet, Daniel #Robin déclenchent chez lui une ire irresponsable. Il perd son fil, il a envie d’en découdre, il veut démontrer qu’il est toujours un Hugo Boss dans son pantalon à pinces…« les ourlets, quand ourlet ».

Aussi, il demande à Johnny « à l’idée » #Hajjar de lui pondre un communiqué qu’il rejette car ça manque d’ancrage poétique.

Oui. Yes we am, c’est lui l’unique héritier légitime de #Césaire. Il prend sa plume pour signifier clairement son refus de cautionner les agissements et les manoeuvres politiques d’Alfred Marie-Jeanne. Il est libre Serge, il prend de la hauteur. Pourtant son attitude « tarmac rond » manque d’altitude.