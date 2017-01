He will not divide us »: c’est la phrase que répète inlassablement Shia LaBeouf depuis le 20 janvier dernier, jour de l’investiture de Donald Trump. Au bout de six jours, Shia LaBeouf a été arrêté.

L’acteur, spécialisé dans les happenings artistiques détonnants a ouvert un site internet « He Will Not Divide Us ». Et il diffuse son action en direct. Visiblement, Trump

n’apprécie pas du tout !!