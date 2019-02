Silver Parade, transmission de culture.

Combien de mètres de tissu sont-ils nécessaires pour réaliser une grand-robe ?

On a découvert la réponse ici :

Samedi, le concept Silver Parade va prendre possession de la commune de Rivière-Salée.

Si vous avez la tenue, complète ou juste un élément, du moment qu’elle est traditionnelle, vous pouvez participer à la parade.

Au niveau de l’ambiance il y aura les musiques du C.O.R, le collectif des opérateurs de rue, qui anime les plus gros défilés habituellement. Visiblement leur répertoire sera adapté pour coller au thème. Les membres de ce collectif sont d’ailleurs de « vrais » musiciens, capables de lire les partitions et donc de s’adapter à toute nouveauté.

On l’oublie un peu vite, ces traditions de défilé sont une partie de culture. On les retrouve d’ailleurs partout dans le monde, et notamment en Amérique (avec la « parade »).

Amoureux de la belle photo, ce sera sans doute le meilleur spot du jour pour avoir des clichés inédits sur ces tenues traditionnelles.

Au niveau pratique, des parkings sont prévus en dehors de la ville, avec des navettes (3€ A/R). Des restaurants du coin ont aussi joué le jeu pour accueillir les visiteurs avant le départ de la parade.

Les parkings et restaurants