Simon Jean-Joseph dans ses oeuvres [Version Slow Motion]

Simon #JeanJoseph : dérapage contrôlé extraordinaire en plein #Rallye #automobile en #Martinique
#MRT2018 #rallytour #SteevenOrosemane #jeffreypanton #quentinChailly pic.twitter.com/ROAi8UCZL6
— Bondamanjak (@Bondamanjak) July 23, 2018
Simon #JeanJoseph : dérapage contrôlé extraordinaire en plein #Rallye #automobile en #Martinique (autre point de vue )
#MRT2018 #rallytour #SteevenOrosemane #jeffreypanton #quentinChailly pic.twitter.com/XYRDl0ykPa
— Bondamanjak (@Bondamanjak) July 23, 2018
Simon #JeanJoseph : dérapage contrôlé extraordinaire en plein #Rallye #automobile en #Martinique
#MRT2018 #rallytour #SteevenOrosemane #jeffreypanton #quentinChailly