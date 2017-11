Sois Lucide et balance enfin ton porc en Martinique !

Un combat de Titan a duré 8 ans au tribunal de Fort-de-France et a opposé deux maîtres pièces du barreau. Maître Philippe Edmond-Mariette, pénaliste n°1 de la #Martinique



Dans cette affaire ultrasensible, Monsieur Lucide, poursuivi par ordonnance de renvoi du 9 février 2017 du chef de harcèlement sexuel au préjudice de 7 jeunes femmes et du chef de harcèlement moral au préjudice de 3 autres jeunes femmes, toutes hôtesses de l’air.



C’est Edmond-Mariette qui tire le premier : dénonciation calomnieuse ! Une plainte est déposée en juin 2008 car l’employeur n’est pas n’importe qui ! C’est Air France ! La compagnie nationale…

Le parquet décide d’ouvrir une information pour harcèlement sexuel et un juge d’instruction est désigné pendant de longues années.

L’accusé se défendra bec et ongle remuant, beuglant comme un diable dans un bénitier; c’est un complot. C’est une conspiration. Les jeunes hôtesses défilent et assistent impuissantes au numéro de toute puissance de leur agresseur et au sourire narquois de son défenseur, sûr de lui, sûr de son talent, qui ne fera qu’une bouchée d’Alex Ursulet.

Le juge d’instruction renvoi l’extralucide devant le tribunal correctionnel au grand dam de l’ancien député qui monte sur ses grands chevaux pour en redescendre avec un mal rein !

L’affaire est fixée au 5 janvier 2014. La direction nationale d’Air France fait le déplacement en présence du directeur des services juridiques d’Air France et ses collaborateurs. C’est une question de principe pour M. Raimbault qui soutient ses salariées hôtesses de l’air, il veille au grain, il a l’expérience, il sait que dans les provinces éloignées du centre il peut y avoir des accointances, des mouvements occultes qui peuvent faire prendre un six pour un œuf !

A l’audience du Tribunal Alex Ursulet est moralement absent et pour cause : son père, le Bâtonnier Ursulet, est décédé deux jours avant l’audience et son enterrement est prévu le lendemain.

Emu, M. Raimbault lui propose de solliciter le renvoi. Ursulet refuse, l’affaire a déjà été renvoyée une première fois, et c’est peut-être sa façon à lui de rendre hommage à ce père tant aimé et admiré.

Mais il est absent, et Edmond-Mariette s’engouffre dans la brèche !

A la surprise générale, Lucide est relaxé. Champagne ka tonbé ! Ambiance lancer de culotte au visage.

Mais appel fut immédiatement fait et un an et demi après on s’est retrouvé devant la cour d’appel, et là, Ursulet toute lucidité retrouvée s’assoit sur l’accusé à l’audience, et tous ceux qui ont assisté à l’audience le répètent à l’envie, ce fut une profitation.

Ce qui a marqué au-delà de la prestation habituelle du ténor, sûr de sa dialectique, contre-interrogatoire impitoyable, connaissance parfaite du dossier, mise en difficulté majeure de l’accusé, c’est qu’il a spectaculairement mis à genoux Edmond-Mariette, lui imposant de battre en retraite puis battre en douce; humilié Ko debout, terminé !

La cour d’appel condamne l’extralucide. 4 mois de prison avec sursis et 2000 euros a versé à chaque victime.

Mais la défense plus très lucide va en cassation et hier, la cour de cassation a rendu un arrêt de principe : En cas d’extinction de l’action publique au motif de l’abrogation de la loi pénale, la juridiction reste saisie de l’action civile et doit apprécier les conditions classiques de la responsabilité civile. Et remet une couche avec 5000 euros de dommages et intérêts.

Dura Lex, sed Alex : un porc de moins. Bingo

Gilles Degras