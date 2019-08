tdy2019 de Martinique Etape 4 : Victoire de Brasserie Lorraine/SARA Energies Nouvelles à Anses d’Arlet

Dès le départ de Fort-de-France, Mutuelle Mare Gaillard va s’échapper vers le sud et les Trois Ilets grâce à une tenue de la yole qui lui permet de remonter au vent bien mieux que le reste de la flottille.

Brasserie Lorraine/SARA Energies Nouvelles suit un peu plus bas. Plus loin, Ets Rosette/Orange et UFR/Chanflor et Zapetti/Miltis, complètement « tombée », n’arrivent pas à faire du cap, la taille de leur voile y est un peu pour quelque chose.

Ets Rosette/Orange décide alors de faire un bord nord, de même que UFR/Chanflor, ces yoles rompant avec l’habitude de grands bords en zig-zag dans la baie.

Le résultat est plutôt mitigé puisque à la vigie de Port Cohé, Mutuelle Mare Gaillard et Brasserie Lorraine/SARA Energies Nouvelles passent en tête, suivies de Zapetti/Miltis dont le bord classique a payé, puis Ets Rosette/Orange et UFR/Chanflor. La descente vers l’ilet Ramier s’effectue avec l’écoute du bas filée pour les grandes voiles des yoles de devant, alors que Mutuelle Mare Gaillard toujours en tête, SOMAREC, CTDM/EDF, GFA Caraïbes avec leur plus petite voile bénéficient de l’avantage de pouvoir en utiliser toute la surface.

Soudain, alors qu’UFR/Chanflor venait de passer Ets Rosette/Orange et, peut-être un peu gourmand et impatient, cherchait à dépasser Zapetti/Miltis, on entendit un grand plouf. La yole a embarqué de l’eau, a lutté pour rester mât debout et fini par couler. CTDM/EDF un peu plus loin derrière coula également.

Après, Mutuelle Mare Gaillard, qui avait fait le choix de raser la terre, a perdu son avantage et s’est retrouvée quatrième, alors que Brasserie Lorraine/SARA Energie Nouvelle, Zapetti/Miltis, Ets Rosette/Orange ont passé les difficultés et sont parties au large chercher l’angle pour aller passer la vigie de Petite Anse et revenir faire l’arrivée à Anses d’Arlet.

Guy-Albert Romer (SOMAREC) et Christophe Dédé (GFA Caraïbes) ont failli surprendre tout le monde avec un bord audacieux qui les a rapprochés des trois yoles de devant au passage de cette bouée.

Pendant un moment, GFA Caraïbe a été troisième mais a finalement perdu cet avantage en préférant, pour la sécurité au vu de la fatigue de l’équipage, effectuer un 360 plutôt qu’un dépassement de voile.

Classement de l’étape

1 – Brasserie Lorraine / SARA Energies Nouvelles aux Anses-d’Arlet 2:29:25

2 – Rosette / Orange 2:31:23

3 – Zapetti / Miltis 2:32:10

4 – GFA Caraïbes 2:33:08

5 – SOMAREC 2:33:52

6 – SMEM 2:41:47

7 – Mutuelle Maregaillard / Tania chaussures 2:45:22

8 – Mr Bricolage / SMART 2:49:09

9 – MFR 2:49:49

10 – UFR 3:00:52

11 – CTDM / EDF 3:03:26

12 – Nautitant / Bricobat 3:29:37

13 – Elizé Restaurant / Madiana Cinéma 3:29:56

14 – Diet Discount 3:35:14

15 – Royal Fruit de Martinique / ADEP 3:49:26