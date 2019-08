tdy2019 de Martinique : Victoire de CTDM/EDF à Sainte-Anne

Ce soir, les supporters de CTDM/EDF sont heureux et avec eux tout le monde de la yole. Bon, il y a les supporters chauvins, les ras-la-casquette qui n’ont pas aimé, vu que ce n’est pas leur yole qui a gagné mais….

Pour ceux qui aime la yole pour ce qu’elle est, une victoire d’une yole autre que les sempiternels mapipi est comme lè’w ka sisé an sinobol anba an soley difé chabon.

Ça faisait un moment que CTDM/EDF pointait son taille-mer (étrave). L’an dernier au Tour, Mario Malfleury, Pedrick Petitot et leur équipage n’avaient pas eu la réussite de leur talent, de leur cohésion et surtout de leur travail.

Ils sont partis du Diamant et on ne les a plus revus. Un moment Ets Rosette/Orange a tenté de les chatouiller, mais Sapazafè’w a tenu le cap et n’a jamais plus été inquiétée. Derrière, UFR/Chanflor et Brasserie Lorraine/SARA Energies Nouvelles s’occupaient autant l’une de l’autre que l’autre de l’une, tirant leurs bords dans une partie de match-racing , sans se soucier de personne. Un peu plus bas, Mutuelle Mare Gaillard (alors 3ème) et Zapetti/Miltis (alors 4ème) étaient dans la course mais déjà dans le dur… pas assez de voile.

Bords après bords, les yoles se sont rapprochées de la bouée de Ste-Luce, et Zapetti/Miltis a fini par être distancée.

Un long bord sud vers Sainte-Anne de Diany Rémi, dans sa recherche de la trajectoire idéale pour passer la bouée Désiré Lamon, a augmenté l’avance de sa yole sur son adversaire et conforté son avance.

A l’arrivée sur la plage de la Pointe du Marin, une foule en délire a accueilli les yoles. On avait l’impression que presque tout le Lamentin et le Marin étaient au bord de mer.

#tdy2019

Le classement à Sainte-Anne

1 – CTDM / EDF ne 2:20:14

2 – Rosette / Orange 2:23:40

3 – Brasserie Lorraine / SARA Energies Nouvelles 2:24:12

4- UFR / Chanflor 2:26:10

5 – SMEM 2:27:06

6 – GFA Caraïbes 2:28:31

7 – Mutuelle Maregaillard / Tania chaussures 2:33:26

8 – Zapetti / Miltis 2:34:28

9 – Nautitan / Bricobat 2:35:21

10 – Elizé Restaurant / Madiana Cinéma 2:39:13

11 – MFR 2:39:26

12 – Somarec 2:40:53

13 – Mr Bricolage / SMART 2:43:18

14 – Royal Fruit de Martinique / ADEP 2:46:44

15 – Diet Discount 2:49:04

Le classement général