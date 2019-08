tdy2019 Tour de Martinique des Yoles-Rondes : UFR/Chanflor gagne au Robert Brasserie Lorraine/SARA Energies Nouvelles remporte le Tour 2019

Il aura tout tenté, jusqu’au bout, pour ravir la première place et la victoire finale de ce 35ème Tour de Martinique des Yoles-Rondes.

En vain.

Félix Mérine n’a pas réussi son pari. Diany Rémi et Brasserie Lorraine/SARA Energies Nouvelles ont enrayé la mécanique en gérant habilement l’avantage au temps. Ets Rosette/Orange qui visait la 3ème place de Zapetti/Miltis, est restée à sa 4 ème place.

Au départ du Vauclin, CTDM/EDF a réalisé un bord extraordinaire en fendant la baie du Vauclin par son milieu, tout droit vers la vigie située à la Pointe du Vauclin. Ce bord magistral l’a installée en tête pendant longtemps. dans le même temps, les autres mapipi Ets Rosette/Orange, UFR/Chanflor et Zapetti/Miltis prenaient une trajectoire classique en tirant d’abord un bord nord.

A la surprise générale et dans un grand frémissement de crainte de ses supporters, Brasserie Lorraine/SARA Energies Nouvelles ne marquait pas son adversaire direct UFR/Chanflor mais prenait un bord sud.

Finalement ce choix tactique surprenant n’a pas eu de conséquence, et c’est quasiment à la queuleuleu derrière CTDM/EDF que UFR/Chanflor, Brasserie Lorraine/SARA Energies Nouvelles, Zapetti/Miltis et Ets Rosette/Orange ont effectué la course jusqu’aux bouées du François.

A la sortie du François, le choix de voile de Félix Mérine a permis à UFR/Chanflor de prendre la tête et d’arriver premier dans sa bonne ville du Robert qui le vénère comme un demi Dieu.

Ce premier Tour de la nouvelle équipe dirigeante de la FYRM a été un réel succès.

