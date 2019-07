TDY2019 : Yole presse du Tour 2019 des Yoles Rondes de Martinique

Dans l’Arobase, la Fédération des Yoles Rondes de Martinique présentait ce soir le 35ème Tour de Martinique.

Une première pour le président Alain Richard et son équipe, qui, dans des conditions extrêmement difficiles, qu’il a énoncées en préambule de la soirée (opacité, déficit, créances non honorées ou pour d’autres non récupérées, …), ont réussi à mettre à flot un Tour « Hommage aux Anciens » qui a l’originalité de commencer avec le prologue un samedi (ce 27 juillet au François) et de se terminer le dimanche d’après dans la commune d’à côté (au Robert).

Dans l’assemblée, plutôt nombreuse, on pouvait identifier plusieurs personnalités comme Georges Brival, ce visionnaire génial, qui a inventé le Tour ou Louis Boutrin, Conseiller Exécutif de la CTM en charge du Sport.

A la fin, un buffet et un bar, très bien approvisionnés, ont accueilli les heureux participants …