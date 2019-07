Télé magouilles, qui s’en met plein les fouilles ?

Mardi 23 juillet 2019 à quelques jours du début du Tour de la #Martinique des yoles aura lieu l’ultime (?) audience d’ATV pour savoir si la chaîne, financée par les indigènes de l’île à hauteur de 671 000€ de dons, non déclarés (?) au fisc, poursuivra son activité de diffuseur d’opium entre l’occiput et rectum en passant par le sternum.

Que les dirigeants se rassurent! Jamais le tribunal ou le procureur ne les poursuivra ou n’ enquêtera sur la destination et l’utilisation des dons.

Jamais le tribunal ou le procureur n’enquêtera sur les soupçons d’embauches au noir depuis la reprise par Média du Sud.

Jamais le tribunal ou le procureur n’enquêtera sur le mode de gestion qui consiste à laisser monter la dette de la télé et à ne pas la payer. Jamais le tribunal et le procureur n’inquiétera Magin pour ses propos racistes relayés sur le groupe Facebook Jah Familia. Pourquoi?

Parce que les dirigeants sont bien logés et blanchis…Circulez il n’y a rien à voir!

Bien au contraire, vous pouvez continuer à magouiller tranquillement. Car vous êtes les bienvenus dans les dernières colonies françaises, où le Tout-François se précipite aux agapes de la Comtesse… Il semblerait que la langouste a remplacé le homard sur la carte.

Vous n’avez rien à craindre du peuple bercé par les teles novelas, rien à craindre du peuple divisé et occupé à se crêper le chignon sur le bien-fondé d’une coupe afro dans un lycée. Rien à craindre d’une jeunesse aux masques blancs ou métis défilant au carnaval des autres.

Au fait…quid de Jocelyn Vautor en mode for us by us…qui nous avait vendu du rêve ? Pour l’heure, ça sent plus le truc qui se termine par US. Quid de Miguel Limol le président déchu et déçu ? Quid de Gilles Camouilly un peu plus que sa culotte ? Quid du quid ?

Aujourd’hui ATV…avec ou sans Via n’est pas plus la télévision des martiniquais que Zouk TV ou encore KMT. Comme quoi le kumquat.