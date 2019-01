Le #TenYearChallenge est-il un piège à cons ?

Imaginez.

Vous dirigez une boite d’intelligence artificielle. Et vous souhaitez avoir un algorithme qui permet de « vieillir » les portraits ou de reconnaitre des gens même 10 ans après.

De la reconnaissance faciale.

Un service que vous pourriez vendre à prix d’or aux polices et ceux qui peuvent payer…

Mais vous avez un problème.

Il vous faut des millions d’exemples pour permettre à la machine d’apprendre à détecter « comment les gens vieillissent ».

Alors vous profitez / lancez un challenge à la con sur Twitter et Facebook et Insta.

Le #TenYearsChallenge.

Des millions de naïfs vont poster leurs photos personnelles sur ces réseaux.

A gauche la photo d’il y a dix ans, à droite celle de maintenant.

Ils vont même ajouter « moi il y a 10 ans » et « moi maintenant »…

En plus ils sont content, ils donnent du contexte, des précisions…

Et voilà !

Votre intelligence artificielle va pouvoir travailler et vous pouvez remercier les innombrables gogos qui ont fourni – sans sourciller – leurs informations personnelles.

Il suffit de demander.

Imaginez, vous êtes à la tête de Facebook et Instagram… (et là, je vous laisse continuer)

…

—

PS. Certains pensent que ces photos existent déjà sur Facebook… Oui et non. Elles sont là mais dans un désordre sans nom (on appelle ça le « bruit »)… ce qui donne beaucoup d’erreurs. Il y a un principe simple : ce que tu donnes en entrée, tu l’as à la sortie. Donc donne de la bonne information bien claire en entrée… le robot va te pondre un bel algorithme…. à toi les $$$$ !