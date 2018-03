Tesla et Space X ont supprimé leur page Facebook… 😳😂

Un village pour valoriser les créateurs du Sud



Hier matin, Dans le cadre d’un partenariat offrant un financement aux personnes exclues du systĂšme bancaire classique pour crĂ©er et dĂ©velopper leur entreprise, l’Espace Sud et l’Adie Martinique ont organisĂ© au marchĂ© du Vauclin, la cinquiĂšme Ă©dition du « Village des CrĂ©ateurs ».



Le parcours de crĂ©ation d’entreprise n’est pas toujours simple et trĂšs souvent les porteurs de projets ont besoin d’ĂȘtre accompagnĂ©s et financĂ©s pour mener Ă bien leur entreprise. Pour rĂ©pondre Ă leurs besoins, depuis 10 ans, l’Espace Sud a mis en place un partenariat avec l’Adie Martinique. Ainsi, en septembre 2017, l’Espace Sud a renouvelĂ© son engagement auprĂšs de l’ADIE en attribuant une subvention de 252 000 € sur une durant trois ans pour l’accompagnement des entreprises de son territoire. De plus, cette collaboration s’appuie sur la signature d’une convention « ATRACT SUD » qui a permis la mise en place d’un dispositif mobile de microcrĂ©dit sur le territoire de l’Espace Sud Martinique. Une agence mobile qui assure depuis 2010 des permanences dans toutes les communes du Sud.



Objectif : 450 porteurs de projets insérés durablement 




Chaque annĂ©e, l’ADIE organise le « Village des crĂ©ateurs », une action de communication et de valorisation des crĂ©ateurs qui ont Ă©tĂ© accompagnĂ©s et financĂ©s dans le cadre du dispositif Micro-crĂ©dit financĂ© par l’Espace Sud. Cette manifestation placĂ©e sous le signe de la crĂ©ation d’entreprise est l’occasion pour tous les porteurs projets de rencontrer des crĂ©ateurs qui ont rĂ©ussi dans leur activitĂ© et de bĂ©nĂ©ficier d’informations collectives sur l’offre d’accompagnement et de financement de l’Adie. A cette occasion, les cheffes d’entreprises Wael Toto et George Louis Michel furent rĂ©compensĂ©es respectivement des prix Entrepreneuriat solidaire et DĂ©veloppement Ă©conomique local. En 2017, 170 personnes ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© financĂ©es par le microcrĂ©dit professionnel et 47 par le microcrĂ©dit personnel pour l’emploi salariĂ©, soit 217 personnes financĂ©es sur le territoire de l’Espace Sud. Les deux structures partenaires envisagent Ă terme, dans le cadre de leur nouvelle collaboration, l’insertion durable de 450 porteurs de projets




Villages de crĂ©ateurs : le « Village des crĂ©ateurs » est une action de communication et de valorisation des crĂ©ateurs qui ont Ă©tĂ© accompagnĂ©s et financĂ©s dans le cadre du dispositif MicrocrĂ©dit financĂ© par l’Espace Sud.

Bus microcrédit : depuis 2010, une agence mobile Microcrédit assure des permanences dans toutes les communes du Sud.



Wael Toto lauréate du prix Entrepreneuriat solidaire

Entreprise LES SAVEURS DE WAEL lessaveursdewael.com,https://www.facebook.com/lessaveursdewael/



Le prix Entrepreneuriat solidaire rĂ©compense un crĂ©ateur d’entreprise financĂ© et accompagnĂ© par l’Adie dont l’activitĂ© est particuliĂšrement respectueuse de l’environnement et de son Ă©cosystĂšme : promotion de l’insertion sociale, de l'Ă©cologie, de l'Ă©conomie locale et circulaire.

InstallĂ©e au bourg de RiviĂšre SalĂ©e, WaĂ«l Toto cultive des fruits (citrons, oranges, tomates) et des produits maraĂźchers sur une exploitation familiale. Dans son activitĂ©, tout est maĂźtrisĂ©, la production, la transformation et la vente afin de prĂ©server l’environnement et garantir des produits de qualitĂ©. WaĂ«l cultive ses produits horticoles et maraĂźchers sans pesticide, elle les vend ensuite sous forme de paniers hebdomadaire qu’elle livre Ă ses clients. Elle transforme Ă©galement ses tomates, abricots ou mangues en ketchup, confiture ou autre chutney. La jeune cheffe d’entreprise a su dĂ©velopper sa passion pour l’agriculture en crĂ©ant une activitĂ© bio, originale et moderne.



George Louis Michel lauréate du prix Développement économique local

Entreprise Marin Pressing SARL

Le prix DĂ©veloppement Ă©conomique local rĂ©compense un crĂ©ateur d’entreprise financĂ© et accompagnĂ© par l’Adie dont l’activitĂ© a un impact Ă©conomique positif et significatif sur son territoire.

George Louis Michel a installĂ© son pressing, sur la route nationale, en pĂ©riphĂ©rie du bourg du Marin. Elle propose des prestations de blanchisserie et de pressing. Georges a dĂ©butĂ© seule son activitĂ© faisait appel Ă des contrats temporaires lors de pics d’activitĂ©. Depuis son financement son activitĂ© n’a cessĂ© de croitre l’amenant Ă crĂ©er deux emplois. Aujourd’hui, en plus de son activitĂ©, George est formatrice pour PĂŽle Emploi devenant ainsi l’une des rares cheffes d’entreprise Ă former aux mĂ©tiers du pressing en Martinique.



