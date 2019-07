Quatrième étape du Tour de la Martinique des yoles rondes et on passe de l’eau à la bière avec une magnifique victoire de Brasserie Lorraine / Sara Energies Nouvelles. Rosette/orange s’offre une belle deuxième place devant Zapetti/Miltis et GFA Caraibes. Somarec est cinquième sur la plage des Anses d’Arlet.