« TROPHEES DES ENTREPRENEURS AFROCREOLES »

Edition 2018

Appel à candidature.

L’Union Nationale de l’Outre-mer Français (L’UNOM) organise

La 5ème édition des TROPHEES DES ENTREPRENEURS AFROCREOLES.

Cette cérémonie se déroulera le samedi 27 octobre 2018 à Paris.



Le concours de sélection est ouvert aux Entreprises créées et animées par des Français d’Outre-mer, des Afro-Français et toutes personnes exploitant une structure dont les activités s’adressent particulièrement aux Français d’Outre-mer et aux Afro-Français, et installées sur le territoire national.

Les «TROPHEES DES ENTREPRENEURS AFROCREOLES» n’ont pas seulement pour vocation de valoriser et de donner un coup de pouce à des lauréats. C’est un moment de reconnaissance symbolique fort et un appui aux efforts si souvent méconnus de ces acteurs socioéconomiques qui se distinguent par leur volonté d’entreprendre.

C’est une mise en lumière des talents qui se veut aussi l’occasion de :

 Promouvoir le paysage entrepreneurial francilien et les compétences dédiées au développement des Français d’Outre-mer et des Afro-Français ;

 Exposer des exemples de réussites de compatriotes ultramarins et Afro-français ;

 Favoriser et stimuler les initiatives d’entreprises, éveiller des vocations notamment auprès des jeunes ;

 Faire connaître et récompenser les entreprises Afro-Françaises et des Français d’Outre-mer qui, par un effort significatif, ont mené à bien une réalisation exemplaire dans leur domaine ;

Dresser une cartographie des réussites et prendre le pouls de la dynamique entrepreneuriale des Français d’Outre-mer et des Afro-français qui œuvrent sur l’ensemble du territoire national.

La participation au concours est libre et gratuite.

Les candidats doivent,

Pour le 30 juin 2018 au plus tard :

– Référencer leur entreprise dans l’annuaire professionnel du site www.itanoo.com

– Renseigner la Fiche d’inscription au concours, en ligne sur ce site

Le Règlement du concours est disponible sur www.enreso.org