Si vous vous êtes éloignés deux minutes, voici que maintenant Donald Trump envisage une « option militaire » pour régler la situation au Vénézuela ! Il est fatiguant… Il a menacé CINQ fois la Corée du Nord dans la seule journée de vendredi. Son état-major semble un peu perdu dans ce déluge de déclarations. Le président américain prend un vrai plaisir à jouer au gros coco devant les caméras. Lui qui n’a pas fait une conférence de presse en 5 mois, passe ses journées en conférence de presse, depuis qu’il est « en vacances ».

A la question : « Est-ce que les USA sont sur le chemin de la guerre ? »

Il a répondu : « Vous connaissez la réponse… » 😳

Panique à bord…

L’ancien chef de cabinet de Clinton, Leon Panetta, a littéralement coulé une durite sur CNN : « ceci n’est PAS une télé-réalité! »… faisant référence à l’attitude désinvolte de Trump …

In case you’ve been away from tv for the last 30 minutes, Trump now has us at brink of war w/North Korea AND Venezuela. Have a nice weekend.

— Ana Navarro (@ananavarro) 11 août 2017