Un couple de mules aux urgences au CHU en Martinique

Ce dimanche 24 février 2019, on ne comptait plus le nombre de gendarmes et de policier qui faisaient le va-et-vient aux urgences à l’hôpital Pierre Zodba-Quitman. Entre un homme qui a pris une balle dans la cuisse parce qu’il parlait à la femme d’un autre, le fait saillant c’était la présence d’un couple de mules qui étaient présents pour évacuer les boulettes de cocaïne qui meublaient leurs entrailles. Au final, les deux individus ont vidé leurs intestins suite à un visqueux destin. La femme a fait très fort. 59 boulettes ingurgitées et un boudin dans ses parties intimes. L’homme affiche au compteur 53 boulettes. Comme quoi le kumquat.