L’adage « Qui vole un oeuf vole un boeuf » prend ici tout son sens. Un élu de la Collectivité Territoriale de #Martinique soutient bec et ongles un trésorier qui a détourné…8000 € à la Mission Locale du Sud. On n’est pas ici pour faire le buzz ou pour torturer la vérité. La situation est trop grave pour taire cette escroquerie.

Ça se passe donc à la Mission Locale du Sud. Le trésorier règle ses impôts avec l’argent de la structure. 8000 €. Ah Boug 8000 ce n’est pas 1400 €. Pire, il y a même plusieurs fois 1400 € dans 8000 €. OK.

Seul hic, la MLDS est en pleine restructuration. On fait les comptes on renouvelle les compétences. Bref on passe le torchon mouillé pour ne pas dire la serpillière. ET…oh oh. On découvre le trou de 8000€. Ambiance #jesuistresorier.

Quand on demande des explications à ce cher monsieur, il raconte que son compte est dans la même banque que la Mission Locale du Sud et qu’il a fait une erreur de virement. Hum hum. Même mon voisin DJ qui joue au Loto les jours fériés a du mal à avaler ce boa constructor.

Et il promet de rembourser la somme et de ne plus recommencer. Je le jure. Tout cela aurait pu rester en mode cuisine interne bagay jeu…on gère ça entre nous. Nous sommes chrétiens. Jésus et Djee Zeus…pardonnent. Amen…les 8000 demain. Va à la messe. L’erreur est humaine. Moi aussi j’aime les nems du quartier Dumaine.

L’affaire prend une tournure tout autre le 15 mai 2018, lors d’un Conseil d’Administration. Sérieux on ne va pas se mêler. On ne va pas jouer au macaque là. Pas d’ingérence. Pas d’analyse. Pas de morale imbécile. On va simplement vous laisser, vous lectrices et lecteurs de Bondamanjak, faire votre propre étude du dossier en lisant au calme le procès-verbal de cette réunion.

Néanmoins nous avons quelques petites questions à poser dès demain. Bonne lecture. À suivre.

Sans commentaire mais comment taire ?