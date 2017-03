Un élu de Martinique impliqué dans un détournement de fonds publics

A l’orée de la présidentielle de 2017 en #France, les langues se délient pour dénoncer les délits comme le suggère par exemple le cas Patrick Lebreton à l’île de La Réunion:

http://www.zinfos974.com/Un-assistant-parlementaire-de-Patrick-Lebreton-affirme-occuper-un-emploi-fictif_a112442.html

Eh oui, les élus ultramarins sont sur haute surveillance et nagent en dos crawlé pour tenter d’assurer leurs arrières. Peine perdue !

Selon nos sources, l’élu de #Martinique impliqué dans l’affaire d’emploi fictif aurait, également détourné des fonds publics.

Pour l’heure l’enquête est en cours avance à grandes enjambées et les limiers de la finance étatique ne vont pas tarder à faire toute la lumière (ampoule LED) sur cette sombre affaire de plus en plus métissée.

En attendant, renouvelez votre stock de chips et de cornets pistaches. Il va y avoir du sport.