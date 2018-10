Un élu du Robert plus rapide que la SAFER dans une Martinique qui s’affaire…ça il fallait le faire

En plein scandale du #chlordécone, alors que les terres saines sont aussi rares que les oursins sains qui copulent avec des ours sains, en #Martinique, un élu du Robert qui n’a jamais planté un arbre dans sa vie, aurait fait l’acquisition d’un terrain agricole à Trinité commune voisine.

Même la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) en activité depuis 44 ans sur l’île n’a pu être aussi réactif que ce petit malin éolien qui est tout sauf un…agriculteur.

Même si cette démarche n’a rien d’illégal, ce n’est pas un trafic d’influence, non, elle pose néanmoins un problème d’éthique surtout que cette acquisition aurait été effectué pour un membre proche de sa famille. Hum hum…Eh oui…snif…snif… comme dirait l’ami Claude… »La Martinique s’enlise »…Bef neg an kann neg ? Sans commentaire mais comment taire ? Ou…à suivre. Au choix. Comme dirait (bis) Athanase et #Colbert le père du #CodeNoir… »Lol ».