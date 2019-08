Un jeu Tetris, version esclavage… WTF

Nous sommes en 2015, un gamer découvre que dans un « serious game » (un jeu censé éduquer) il y a d’autres petits jeux… de Tetris.

Tetris c’est ce jeu où on doit empiler des blocs pour gagner…

Sauf que là on joue avec des esclaves à empiler.

…Dans les cales d’un navire négrier. 🤔🤔

SLAVE TETRIS ???

Mais… mais… comment taire ?

Le jeu se voulait (selon son auteur danois) « éducatif sur les atrocités de l’esclavage ». Cet auteur s’est dit « surpris par la réaction négative ». Et le jeu a été retiré du marché après l’énorme scandale sur les réseaux sociaux. On n’apprend pas la véritable de l’esclavage en jouant à empiler des êtres humains dans les cales d’un navire. WTF.