Une originaire de #Guadeloupe aurait découvert une molécule qui neutralise la chlordécone en ratant sa pâte à bokit. Si on était le 1er avril, cette importante nouvelle n’aurait pas tenu la route. Mais 24 heures plus tard on a quand même du mal à y croire. Néanmoins, cette habitante de Petit-Canal qui veut garde l’anonymat pour protéger sa formule risque d’être très sollicitée par les planteurs de bananes. A suivre.