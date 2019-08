USA : l’autopsie de Jeffrey Epstein découvre qu’il a eu plusieurs os du cou cassés. 🤔

Selon l’autopsie officielle de Jeffrey Epstein il présente « plusieurs fractures des os du cou », des blessures qui se retrouvent beaucoup plus lors des « meurtres par strangulation » et pas vraiment en cas de suicide par pendaison (source : Washington Post : https://www.washingtonpost.com/)

Ces blessures ne sont pas des indices irréfutables de meurtre. Mais elle ne viennent pas calmer la suspicion autour de ce suicide.

«Si, par hypothèse, l'os hyoïde est brisé, cela pose des questions sur une éventuelle strangulation, mais ça n'est pas absolument certain et ça n'exclut pas le suicide par pendaison» https://t.co/UKWBezUtLp — Mona Chollet (@monachollet) August 15, 2019

Au niveau international, cette affaire semble beaucoup embarrasser plusieurs pays, dont la France, le Royaume-Uni et les USA. Les meilleurs « amis » du macchabée étant des ressortissants de ces contrées. On note que la ministre de la justice française a vertement recadré sa consoeur Marlène Schiappa qui osait demander une « enquête sur les activités » du milliardaire en France. Serait-ce parce que son amie fidèle, Gishlaine Maxwell a des liens forts avec le pays de Colbert ? (Sa mère était française). Ghislaine est considérée comme le témoin #1 et co-accusée dans cette affaire.

Mais la miss aurait disparu. Ghislaine est la fille du multi-milliardaire Robert Maxwell … retrouvé lui aussi « suicidé » à quelques encablures de son yacht en 1991. Par une ironie du destin ce yacht s’appelait « The Lady Ghislaine ».

A cette heure personne ne sait pas où se trouve Ghislaine. Ce n’est pas comme si on pouvait suivre tous vos faits et gestes grâce à votre portable. Ce n’est pas « si simple ». Elle aurait disparu des radars depuis trois ans. Selon la rumeur elle serait en France, ce qui expliquerait l’embarras actuel du gouvernement et des médias main stream français face à cette affaire « compliquée ».

Affaire Epstein : Belloubet recadre Schiappa et Taquet, qui demandent une enquête https://t.co/meyQGJykIP — MARLIANGEAS HELENE (@HELENEHmarly) August 14, 2019

Note : On recherche aussi son pilote… qui aurait disparu aussi. Décidément !