USA : Les médecins tweetent la réalité de la violence par armes

La NRA (lobby des possesseurs d’armes) aux USA a attaqué les médecins qui demandent une loi plus restrictive sur les armes à faux dans le pays : « restez dans votre domaine » (stay in your lane).

En réaction la communauté des médecins – qui doit sauver les blessés par armes à feu – a lancé un hastag dévastateur #stayInMyLane… avec des photos de la dure réalité de la médecine d’urgence quand il faut sauver les blessés. La NRA va s’en prendre plein la g… .

Attention, images pouvant choquer.

« Comme je ne peux pas photographier le patient, voici un selfie »

Jesus. RT @traumadmo: Can’t post a patient photo…. so this is a selfie. This is what it looks like to #stayinmylane. @NRA @JosephSakran pic.twitter.com/jZ0Snb9J6t — Jill Wilkes (@jillewilkes) 10 novembre 2018

« Sévère hémorragie artérielle »

« Je reste dans mon domaine tous les jours »

« L’image parle d’elle même »

#mylanelookslikethis #stayinmylane I Think the picture speaks for its self pic.twitter.com/yWM2bQagmH — Kyle Glover (@2000_kyle) 10 novembre 2018

« Voici mon domaine, je suis chirurgien d’urgence »