La préméditation ne fait aucun doute, le type arrive de loin et fonce… WTFFFF ! L’acte est donc bien du terrorisme des « white supremacists »… Une femme est morte. Le conducteur est en détention… le groupe Anonymous l’aurait identifié alors que les autorités « font des recherches »…

This looks like neonazi terrorism from where I'm standing James Alex Fields #Nazi #Charlottesville #Virginia pic.twitter.com/m9CgAiYVzn

— Caius Octavius🐍 (@CaiusOctav) 13 août 2017