USA : Il rachète des machines à voter pour 100$ sur eBay… avec toutes les données !

Aux USA en 2016, un spécialiste de la sécurité a avoué à Wired avoir pu acheter deux machines à voter, avec toutes les données des votants encore à l’intérieur. Il n’a pas été trainer dans le DarkWeb… il été sur eBay. Aucune vérification.

Les deux machines ont été livrées chez lui.

Nous sommes nombreux à douter de ces systèmes de vote électroniques. La fraude est trop facile. Le fabricant laisse toujours une « back door », porte dérobée, pour la maintenance… le logiciel peut être programmé pour favoriser un parti… le contrôle est impossible.

On pensait que les fabricants se savaient surveillés.

Pas vraiment. En ouvrant les boites l’acheteur a trouvé – à sa grande surprise – les scellés du gouvernement, ces machines étaient encore « officielles ». Comme si vous rachetiez une voiture de police avec tous les logos dessus. Pire, tous les noms, prénoms etc… et votes de chaque électeur étaient sur des disques durs. Disques durs même pas cryptés. Une vraie passoire. L’acheteur a pu modifier les votes et faire « élire » un candidat qui n’existait pas !

Cette manipulation simple était facile en 2016… Mais – pire – selon lui elle serait encore plus facile avec les machines de « nouvelle génération » : les dernières ont des ports USB. Il suffit de se brancher et de récupérer les données ! Les fabricants avaient juré que ces machines étaient inviolables… mais avec un lecteur de carte de 15$ il a été facile d’y accéder.

On sent bien que cette technologie n’est pas destinée à être sécurisée.

Sans doute pour pouvoir se servir de ses faiblesses le moment venu ?

Si vous voyez fleurir ces machines dans votre bureau de vote, vous saurez maintenant.

Car les machines sont toujours en vente, sur eBay.

Lire l’article (anglais) de Wired.