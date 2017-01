USA: Trump et l’immigration musulmane. Le décret de Trump sur l’immigration est déjà appliqué !

Une famille irakienne, un couple et leurs deux enfants ont été empêchés de prendre l’avion vers les Etats-Unis alors qu’ils possédaient un visa. Ils voyageaient sur la compagnie Egyptair.

La Maison Blanche a annoncé vendredi avoir interdit pour trois mois l’arrivée de ressortissants de sept pays musulmans: Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen. Exception sera faite pour les ressortissants détenteurs de visas diplomatiques et officiels et qui travaillent pour des institutions internationales.