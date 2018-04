Vent de panique au Campus des Arts Caribéens en Martinique

Panique au Campus des Arts Caribéens en #Martinique. Mme Agnès Brezephin, professeur emblématique pour les étudiants en arts graphiques, a sans crier gare quitté l’école et ce, jusqu’à la fin de l’année(scolaire ou civile). Les raisons de ce départ ? Deux versions se battent en duel. Certains pour cause de maladie, pour d’autres, désaccord avec la direction. La deuxième vision de la réalité semble plus crédible. Quoiqu’il en soit les 3ème année A graph risquent encore de redoubler pour la 2ème année consécutive et leur accès au DNAP est fortement compromis. Catherine #Conconne envisage de rentrer en contact avec la structure pour lui offrir…un fax. A suivre.