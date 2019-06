« VIAATV et FRANCE-ANTILLES, les merdias dans la merde! »*

Nouvelle crise financière au sein de la presse locale.Alors que le groupe France-Antilles, en cessation de paiement depuis fin mai, a du mal à mettre en place son plan de restructuration engagé il y a 3 ans par une audacieuse et ambitieuse transformation digitale, c’est autour de VIAATV de faire face à des « tensions de trésorerie », selon son administrateur judiciaire. Du coup, le groupe et son administrateur judiciaire proposent aux prestataires lésés, un deal surprenant. l’abandon de 50% de leurs factures afin de faciliter les règlements!

Ni plus ni moins. « Anusthésie » refusée pour certains qui s’interrogent sur le caractère légal d’une telle proposition. Et quid des prélèvements sociaux ? Seront-ils aussi à 50%?

Drôle d’ambiance chez VIAATV qui a pourtant sollicité et obtenu la contribution des Martiniquais à hauteur de 700 000€ et qui fanfaronne à coup de communiqués sur le retour d’une bonne situation financière!

Où est donc la vérité ? Où est passé l’argent ? Où vont les recettes publicitaires?

Voici un échange entre le PDG Christophe Musset et un prestataire qui attend d’être payé depuis 1 an.

Échange très tendu qui ne laisse guère de place à une solution à l’amiable autre que le règlement total des sommes dûes. Ambiance. « Bonjour votre administrateur judiciaire me propose d’abandonner 50% de ma facture afin dit-il « de faciliter et d’accélérer le paiement compte tenu des tensions de trésoreries ».Que les choses soient claires : 1/ je n’accepte pas ce deal dont le caractère légal me paraît suspect

2/les organismes sociaux ne me prélèveront pas à 50%

3/l’attitude méprisante, méchante et violente de Xavier Magin depuis 1 AN qui a délibérément choisi l’affrontement par ses insultes, menaces, intimidations et tentatives de decredibilisation publiques via les réseaux sociaux, n’a fait que renforcer ma détermination à vous voir « pendre au bout d’un pic »!

Je n’aurais de repos qu’une fois payé et de vous voir condamner par la justice.Vous n’êtes qu’une bande de salopards ! Allez vous faire foutre ! »

Ses promesses, des promesses…Xavier Magin, le cowboy cathodique, qui fait des menaces de mort risque de finir couvert de goudrons et de plumes, si on venait dans ton beau restaurant que tu viens d’inaugurer et qu’on payait 50% de la note? Tu dirais quoi? Sans commentaire mais comment taire ?