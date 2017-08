Victor ne reviens pas ils sont devenus fous. Ça se passe en #Martinique dans la ville libérée et clémente de Schoelcher. La plage de la batelière, via son quai est une propriété privée qui plante ses bacebases sur le domaine public. Eh oui c’est possible au coeur de la démocratie participe et de la calvitie durable. Sans commentaire mais comment taire ?