Violences faites aux femmes en Martinique : est-ce que ce monde est sérieux ?

Ce samedi 31 août 2019, sans l’ombre d’un doute, non loin du quartier de Redoute, Alexandra Harnais fait remarquer à l’assistance que les hashtag #metoo et #balancetonporc n’ont pas eu un grand succès en #Martinique et ça ne dérange… personne. Surtout pas le député…Jean-Philippe Nilor qui prendra plus tard le micro pour dire quelques banalités dont il a le secret.

QUI a eu une pensée pour toutes les femmes agressées sexuellement dans cette île. C’est quoi cette HYPOCRISIE en mode XXL ?

QUI a eu une pensée pour cette stagiaire agressée sexuellement par cet élu culotté dans un bungalow à l’Anse figuier à Rivière-Pilote ?

QUI a eu une pensée pour ces femmes qui se sont confiées à Alfred Marie-Jeanne à son arrivée à la Collectivité Territoriale de Martinique ? PERSONNE.

Même pas Maurice Antiste. Même pas Jean-Claude Dolmen. Est-ce bien catholique tout cela ? D’où Jésus . Il faut vraiment que Monseigneur Macaire fasse quelque chose. Je vous en prie…prions. La Martinique… Satan l’habite.