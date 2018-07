Nous vivons la saison la plus chaude de tous les temps.

Des incendies dans le nord de l’Europe, les pôles qui fondent, les récoltes brulent, une chaleur écrasante aussi près de l’équateur… nous vivons la saison la plus chaude jamais enregistrée.

Ne changeons rien surtout.

Voiture pour tout le monde. On bouffe, on s’amuse, on-ne-change-rien !

Les 10% les plus riches de la planète émettent la MOITIE de Co2… (source)