Wanted pour meurtre d’une jeune fille noire, choisie au hasard dans les rues d’Oakland. 25000$ pour tout renseignement.

[MISE A JOUR 22H00 : LE SUSPECT VIENT D’ETRE ARRETE]



Nia Wilson, une jeune femme de 18 ans a été poignardée mortellement dans le métro d’Oakland, sa soeur a été blessée gravement.

Le meurtrier est un suprémaciste blanc, identifié comme étant John Cowel, 27 ans. Sa photo est partout sur les réseaux sociaux, sa tête est mise à prix, 25 000$. Les motivations du crime semblent claires : le racisme. Les suprémacistes blancs organisent un rassemblement à Oakland et leur mot d’ordre est de tuer des Noirs.

Le meurtre a été soigneusement préparé : Cowel a même prévu de changer de vêtements après le crime.

Marche en ce moment à Oakland

March and vigil for #NiaWilson taking over the streets in Oakland, headed downtown pic.twitter.com/ENZwLyM3in

— Sam Levin (@SamTLevin) 24 juillet 2018