Welcome à la maison …Tôt tôt tôt…Entrez !!!

Ca y est ! C’est ce week-end ! Welcome à la Maison se tient ce samedi 13 octobre 2018 de 9h à 18h30 à l’hôtel Batelière. Inscription en ligne obligatoire : www.welcomealamaison.com

De quoi s’agit-il ?

Welcome à la Maison est le 1er et le seul événement entièrement dédié à ceux qui font de l’accueil chez l’habitant en #Martinique.

C’est le rendez-vous des propriétaires de villas, gîtes, bungalows qui chaque année accueillent des touristes. Et ils sont de plus en plus nombreux sur l’île !

Pendant toute la journée, on ne s’adresse pas aux touristes mais bel et bien à ceux qui les reçoivent.

300 personnes sont attendues pour cette manifestation qui se tient une fois l’an !

Que vont y trouver les participants ?

Plus qu’un salon, Welcome à la Maison a été conçu comme une journée de formation avec une succession d’ateliers, de conférences et la présence d’exposants.

Des experts seront présents pour répondre à toutes les questions sur le marketing, la comptabilité, l’intendance quotidienne, l’architecture, etc.

Nous avons également tenu à ce que des loueurs puissent partager publiquement leur expérience.