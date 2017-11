Zéro Azérot…balle au centre…droit au but…dans un univers au bout du woulo

Cette élection municipale à Sainte-Marie en #Martinique va se jouer comme un match de la belle époque entre la Samaritaine et le RC Rivière-Pilote. Cette fois, les Flavien, Germany, Pujar, Meslien, Octavius, vont suivre cette juteuse joute dans les tribunes.

Alfred Marie-Jeanne lui, vient de balancer un djouk terrible. Il est tout simplement venu apporter son soutien à Jean-Frantz Cauver dans la ville du Tombolo. Une prise de position qui devrait mettre mal à l’aise Jean-Philippe #Nilor.

Ce dernier va ainsi devoir faire un nouveau lancer de culotte pour savoir quoi faire. Rappelons que son frère Azérot avait sans ambages appeler en décembre 2015 à faire barrage à l’alliance Gran Sanblé Pou Ba Péyi a An Chans (GSPBPAC). Mais l’enjeu de ce scrutin samaritain est beaucoup plus high qu’on ne pense. Nous sommes sur un échiquier qui sent fort…2021.

Tellement que le PPM se voit obligé bien malgré lui, de faire front contre le Pinocchio de Pascal Margueritte l’attaché parlementaire lobbyiste qui se prend pour un ministre. Eh oui…Sainte-Marie n’est pas un marigot mais ça sent fort la mangrove métissé avec un migan qui ne prend pas de gants.

A suivre.