« J’ai le Rapport de la Chambre Régional des Comptes sur la situation financière de Fort-de-France…j’aurai mieux fait d’être illettré »

60 pages. Pas question de lire en… »diagonale » comme beaucoup de ceux et celles qui ne savent pas qu’il faut être très bon pour lire en diagonale. Donc une heure et 15 minutes plus tard, je suis heureux de ne pas vivre à Fort-de-France car cette longue lecture ferme toutes les ouvertures. Ce rapport est ÉDIFIANT voire INQUIETANT.

Aussi, j’invite tous ceux qui sont curieux de l’avenir de la #martinique, à cliquer sur le lien suivant. Ce document a été remis à tous les élus de la ville notamment Francis Carole de l’opposition municipale, à Elisabeth Landi acheteuse illégale d’une maison en abandon manifeste.

Document à télécharger ici.