Une aubaine pour le taux de natalité en Guadeloupe ? 🤔🤔

juin 21st, 2026

Surpopulation record à la prison de Baie-Mahault en Guadeloupe : plus de 800 détenus pour 450 places.

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